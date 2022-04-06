İYİ Partili Ağıralioğlu’ndan istifa açıklaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, listede yer almaması ile ilgili açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, ”Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü?” dedi.

Yeni divanda kendisine yer verilmeyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun “partisinden istifa edeceği” iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

İddialara ilişkin açıklama yapan Ağıralioğlu şunları söyledi:

”Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim.”