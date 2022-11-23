İYİ Partili başkan, AK Parti’ye geçti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçtiği duyuruldu.
İYİ Parti’den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a, AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e yaptığı çağrının ardından, İYİ Parti’den AK Parti’ye katılımlar başladı.
İYİ Parti’den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ankara’da yapılan AK Parti Grup Toplantısına katılarak AK Parti saflarında yerini aldı.
ÖZCAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA
Çağrı’nın ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Meclis’te AK Parti’nin Aydın heyeti ile bir araya gelip grup toplantısına birlikte girdi.