İYİ Partili Çömez’den Sırrı Sakık’a Tepki

TBMM’DE YAŞANAN TANSİYON

Dem parti milletvekili Sırrı Sakık’ın TBMM Genel Kurulu’nda bayrak açması, siyaset alanında tartışmalara neden oldu. Sakık, “Bu bayrak yasal olarak Irak Kürdistanı’nı temsil ediyor. Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra. Açık ve net söylüyoruz. Oradan gelen temsilcileri geldiklerinde Esenboğa Havalimanı’nda bu bayrakla Türk bayrağı ile yan yana dalgalanır. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir. Sizin ırkçılığınızdır, sizin Kürt düşmanlığınızdır. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözler, birçok kişi tarafından tepki ile karşılandı.

ÇÖMEZ’DEN SERT YANIT

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sakık’ın açıklamalarına en sert yanıtı verdi ve “Grubumuzu Kürt düşmanı olarak niteleyemezsiniz. Kürtler bu ülkenin asli insanlarıdır aynen diğerleri gibi. Ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil’den aldığınız talimatlarla onlara ihanet ediyorsunuz” dedi. Ayrıca, Çömez, “Biz herkesin eşit yaşamasını istiyoruz. Ama bütün bunlar için uğraşırken İmralı’dan gelen mesajlarla ülkenin samimi duygularını istismar ediyorsunuz. Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra” ifadelerini ekledi.

PAÇAVRA AÇIKLAMALARI

Çömez, tartışmanın uzaması üzerine açıklamalarını sürdürdü. “Sizin kapasiteniz anca dağı anlayabilir. Benim kapasitemi sorgulayamazsınız. Orada milletvekilimiz kullandığı paçavra kelimesi doğrudur. İran’da, Irak’ta, Suriye’de bir takım terör gruplarının kullandığı paçavrayı bayrak olarak gösteremezsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.