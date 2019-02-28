Kocamaz’ın yerine gelen isim belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapan İYİ Parti'nin Mersin adayı belli oldu.

İYİ Parti’den Mersin adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen Burhaneddin Kocamaz, desteklediği adayı açıkladı.

Kocamaz “İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum” açıklaması yaptı.

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu.

Mersin adaylığı YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz “İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum” açıklaması yaptı.

YSK, Burhanettin Kocamaz’ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetmişti.

NTV