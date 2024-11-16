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“İyi Senaryo Arayışı İçin Komedi”

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GÜLER YÜZÜYLE HAYRANLARINI KARŞILIYOR

Güler yüzüyle bizi karşılıyor. Fotoğraf çekmek için yanıma gelen hayranlarını da kırmıyor. “Çevremde popülariteden karakteri bozulan biri hiç olmadı. Öbür türlüsü bana tuhaf geliyor. Senin bir manavdan farkın yok, iş bu” diyor. ‘Güldür Güldür’ün onun yaşamındaki kırılma noktası olduğunu ifade ediyor. 2,5 yaşındaki kızı Masal’ı, terapi gördüğü Beşiktaş maçlarını ve yeni filmi ‘Paranoya’yı konuşuyoruz.

PARANOYAK BİR GAZETECİ ROLÜNE HAZIRLIK

22 Kasım’da vizyona girecek olan ‘Paranoya’ isimli filmde paranoyak bir gazeteciyi canlandırıyor. Bu rol için nasıl hazırlandığını merak ediyoruz.

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“İzmir’de Bebek Ölümü ve İlaçlama”

İzmir'deki haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek ölen bebeğin babası, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadele edeceğini belirtti.
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“İmamoğlu, Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek vermek üzere Mardin'i ziyaret etti. Türk, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası almıştı.

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