“İyi Senaryo Arayışı İçin Komedi”

GÜLER YÜZÜYLE HAYRANLARINI KARŞILIYOR

Güler yüzüyle bizi karşılıyor. Fotoğraf çekmek için yanıma gelen hayranlarını da kırmıyor. “Çevremde popülariteden karakteri bozulan biri hiç olmadı. Öbür türlüsü bana tuhaf geliyor. Senin bir manavdan farkın yok, iş bu” diyor. ‘Güldür Güldür’ün onun yaşamındaki kırılma noktası olduğunu ifade ediyor. 2,5 yaşındaki kızı Masal’ı, terapi gördüğü Beşiktaş maçlarını ve yeni filmi ‘Paranoya’yı konuşuyoruz.

PARANOYAK BİR GAZETECİ ROLÜNE HAZIRLIK

22 Kasım’da vizyona girecek olan ‘Paranoya’ isimli filmde paranoyak bir gazeteciyi canlandırıyor. Bu rol için nasıl hazırlandığını merak ediyoruz.