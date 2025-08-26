İyidere Lojistik Merkezi Yüzde 80 Tamamlandı

İYİDERE LOJİSTİK MERKEZİ’NDE FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 80’İ BULDU

Türkiye’nin dördüncü büyük lojistik merkezi olarak planlanan Rize’nin İyidere ilçesindeki İyidere Lojistik Merkezi’nin fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Proje çalışmaları kesintisiz devam ederken, alanın tamamen deniz dolgusuna inşa edildiği, 2 bin 950 metre ana mendirek, 365 metre tali mendirek ve 2 bin 215 metre rıhtım içerdiği belirtildi. Toplam 877 bin metrekare dolgu alanı bulunan İyidere Lojistik Merkezi’nin 657 bin metrekaresi geri saha dolgusu, 160 bin metrekaresi mendirek dolgusundan ve 60 bin metrekaresi de rıhtım dolgusu olarak planlandı. Liman dolgu sahasına 32 km mesafede yer alan İkizdere-Cevizlik Taş Ocağından günlük ortalama 10 bin ton taş dolgu malzemesi taşınıyor. Ana mendirek ve geri saha dolgu imalatları da hız kesmeden sürüyor.

BAĞLANTI YOLLARI KURMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

İyidere Lojistik Merkezi’nin inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, “Lojistik liman, Rize’de yaptığımız en önemli yatırımlardan bir tanesi. Bağlantı yollarını oluşturamadığınız zaman, bu limana gelecek ürünleri nakledeceğiniz yerleri doğru tespit edemediğinizde verim elde edemeyebilirsiniz. Yıldır bu bağlantılar üzerinde çalışıyoruz. İyidere’den Mardin’e, Ortadoğu’ya kadar uzanan bir transit ticaret yolu oluşturma çabamız var. İkizdere’ye kadar olan bölümü duble olarak ihale ettik. Rize sınırları içerisindeki tüm alanı tamamlamış olacağız. Kısacası, bu liman için kara, hava ve deniz bağlantılarının doğru bir şekilde kurulması gerekiyor” dedi.

DEMİRYOLU BAĞLANTILARI ÖNEM ARZ EDİYOR

İyidere Lojistik Merkezi’ni Orta Asya’ya ulaştırmak adına gerekli adımlardan birinin ‘İyidere-Aşkale Hızlı Tren Hattı Projesi’ olduğunu belirten Avcı, “Demiryolu bağlantımızı güçlendirmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rize’yi son ziyaretinde Samsun-Sarp hızlı treninin proje çalışmalarının başladığını açıkladı. Bu limandaki ürünlerin Kafkasya’ya transferini kolaylaştıracak bir yatırım. Aşkale-İyidere hızlı tren projesinin de çalışmaları yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı, demiryolu ağı ile ilgili bir harita yayınladı. İyidere-Aşkale demiryolu planımızda yer alıyor ve bu son derece önemli” şekilde konuştu.

2026’DA HİZMETE GİRECEK

İyidere Lojistik Merkezi’nin 2026 yılının sonunda faaliyete geçmesini planladıklarını kaydeden Avcı, “Fiziki gerçekleşme konusunda yaklaşık yüzde 80 seviyesindeyiz. Bu lojistik merkezi, bölgede ticaretin yönünü değiştirebilecek bir kombine taşımacılık merkezi haline gelecek. Yeni projelerle İyidere Vadisi’ni de bu alana dahil edebiliriz” dedi.

İSTİHDAM KATKISI ÇAYKUR’U ARTIYOR

İyidere Lojistik Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgeye sağlanacak istihdamın ÇAYKUR kadar olabileceğini belirten Avcı, “Tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 10 bin kişiye ekmek kapısı olabilecek bir yatırım. Rize’deki fabrikalardan değil, Artvin, Giresun, Trabzon dahil tüm ÇAYKUR çalışanlarının toplamı 10 bin civarında. En yakın zamanda bu yatırımı tamamlayıp Rizeli hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.