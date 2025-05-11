İyileşme Burada Başlar Programında, Doç. Dr. Özcan Kaya, Skolyoz Ve Kamburluğu Değerlendirdi

OMURGA RAHATSIZLIKLARININ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARI

Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programında, Doç. Dr. Özcan Kaya skolyoz ve kamburluk gibi omurga rahatsızlıklarına dair doğru bilinen yanlışlar üzerine konuştu. Kaya, yüzmenin etkileri ile menopoz sonrası kemik sağlığı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

KAMBURLUĞUN KAYNAKLARI

Doç. Dr. Kaya, kamburluğun yalnızca duruş bozukluğundan kaynaklanmadığını, kemik sağlığındaki ciddi sorunların da bu duruma yol açabileceğini belirtti. “Kamburluk, kemik erimesiyle birlikte herhangi bir travma olmadan omurgada çökme kırıklarının ortaya çıkmasıyla oluşur” dedi. Kaya, bu durumun özellikle ileri yaşta ve menopoz sonrası kadınlarda sıkça görüldüğünü ifade etti.

SIGARA KULLANIMININ ETKİLERİ

Kaya, toplumda yaygın olan, yüzmenin skolyoza iyi geldiği inancını bilimsel verilerle çürütmeye çalıştı. “Yüzmenin, skolyozu olmayan bireylerde skolyozu başlatabildiğine, skolyozu olan bireylerde de mevcut skolyozu ilerletebildiğine dair çalışmalar çıktı” diyen Kaya, egzersizlerin kişiye özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Skolyozun yalnızca estetik bir sorun olmadığını belirten Kaya, “Skolyozda hastalarımız ayakta dururken gövdelerinin bir tarafa doğru kaydığını ifade ederler” dedi. Bu kaymanın klinik anlamının, vücudun daha fazla enerji harcaması olduğunu söyledi. Uzman, skolyozun erken teşhis edilmesinin yaşam kalitesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.