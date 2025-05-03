“İyiliğe Dönüştür” Projesiyle Çevre Temizliği

PROJENİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığı himayesinde yürütülen “Ekibini Kur, İyiliğe Dönüştür” projesi ile ilçedeki camilerde çevre temizliği ve tadilat çalışmaları yapılıyor. Din görevlilerinin öncülüğünde ve gönüllü vatandaşların desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, dayanışma kültürünü güçlendiriyor ve ibadethanelerin bakım, düzenlenmesine katkı sağlıyor.

DETAYLI ÇALIŞMALAR VE HİZMETLER

Camilerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında temizlik, boya, küçük çaplı onarımlar ve çevre düzenlemeleri dikkatle tamamlandı. Projeye destek veren tüm gönüllülere teşekkür eden yetkililer, bu tür gönüllü girişimlerin ilçede yaygınlaştırılmasının amaçlandığını aktarıyor.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ GÖRÜŞLER

İlçede birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu çalışma, vatandaşlar tarafından da büyük bir takdir topladı. Gönüllü katılımın önemi vurgulanarak, bu tür projelerin devam etmesinin gerekliliği ifade ediliyor.