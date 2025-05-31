İyilik Ailesi Bitlis’e Umut Taşıdı

İYİLİK AİLESİNDEN BİTLİS’E UMUT TAŞIYAN ZİYARET

Bitlis’te, İyilik Ailesi kurucusu olan polis memuru Mustafa Şahin ile dernek üyesi Tolga Baysal, 14 yaşındaki Veysel Çakır’a umut olmak için bir araya geldi. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Veysel’in akülü sandalyeye olan ihtiyacını karşılamak için harekete geçen İyilik Ailesi üyeleri, hayırseverlerin yardımlarıyla temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi Veysel’e ulaştırdığında duygu dolu anlar yaşandı. Veysel’in ailesiyle birlikte duygu dolu bir şekilde karşıladığı bu an, bölge halkı tarafından da büyük bir takdirle karşılandı.

DESTEKLERİYLE UMUT OLDUK

İyilik Ailesi üyesi Tolga Baysal, “Adnan Demirel abimiz Bitlis merkezde böyle bir kardeşimizin olduğunu ve akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu iletti. Polis memuru Mustafa Şahin abimizin yardımıyla engelli kardeşimiz Veysel’in akülü sandalye ihtiyacına vesile olduk. Bitlis genelinde 50 engelli vatandaşımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz İnşallah” şeklinde açıklamalarda bulundu.

VAZGEÇİLMEZ BİR DESTEK

Minik Veysel’in abisi Rahmi Çakır ise, “Kardeşim Veysel, 14 yıldır geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı yataklıdır. Aküsüz bir tekerlekli sandalyesi vardı, ama kullanmakta zorlanıyordu. İyilik Ailesi kurucusu Polis Memuru Mustafa Şahin sayesinde kardeşim akülü sandalye sahibi oldu. Allah getirenden de vesile olandan da razı olsun” diye konuştu.

Bu yardım eli, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak, ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusundaki azmi bir kez daha gözler önüne serdi.