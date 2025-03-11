İyilik Ailesi Platformu’ndan Ramazan Yardımı

YARDIM KAMPANYASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UMUT OLDU

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu yaşatmayı hedefleyen İyilik Ailesi Platformu, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Ankara merkezli İyilik Ailesi Platformu, Ramazan dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyası ile Muş’taki yetim ve muhtaç ailelere destek sağladı.

DESTEKLER BAKKAL BORÇLARINI KAPATIYOR

Platformun kurucusu Polis Memuru Mustafa Şahin, yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını kapatırken, yetim ailelere nakit desteği de sağladı. Üyeler, iyiliği yaymak adına bakkalları ve evleri tek tek dolaşarak yardımları sahiplerine ulaştırdı. Şahin, yapılan yardımlar hakkında yaptığı açıklamada, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, “Bu kampanyamızda başta Yasin Karip ve ailesi olmak üzere hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Yetim ve muhtaç ailelerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu mübarek ayda, onların yüzünü güldürebilmek en büyük mutluluğumuz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

YARDIMLAR SÜRECEK

İyilik Ailesi Platformu, Ramazan ayı boyunca yardım çalışmalarına devam edecek. Şahin, hayırseverlerin katkılarıyla daha fazla aileye ulaşacaklarını belirtti.