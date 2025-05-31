İyilik Ailesi Veysel’e Sandalye Temin Etti

İYİLİK AİLESİ’NDEN UMUT DOLU BİR DESTEK

İyilik Ailesi’nin kurucusu polis memuru Mustafa Şahin ve dernek üyesi Tolga Baysal, Bitlis’te yaşayan 14 yaşındaki Veysel Çakır’a umut oldu. Küçük yaşta yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle yürüme yetisini yitiren Veysel’in akülü sandalye ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan İyilik Ailesi üyelerinden Tolga Baysal, hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen tekerlekli sandalyeyi Veysel’e ulaştırdı. Sandalyenin teslim edilmesiyle birlikte oluşan duygu dolu anlar, Veysel ve ailesi için unutulmaz bir anı oldu.

Veysel’İN SEVİNCİ HERKESİ ETKİLEDİ

Veysel, ailesiyle birlikte tekerlekli sandalyeyi karşılarken yüzündeki mutluluk tüm gözlerden okunuyordu. Bu anlamlı ziyaret, bölge halkı tarafından da büyük bir takdirle karşılandı. İyilik Ailesi üyesi Tolga Baysal, “Adnan Demirel abimiz Bitlis merkezde böyle bir kardeşimizin olduğunu ve akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu iletti. Polis memuru Mustafa Şahin abimizin vasıtasıyla engelli kardeşimiz Veysel’in akülü sandalye ihtiyacına vesile olduk. Bitlis geneli 50 engelli vatandaşımıza destek olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye belirtti.

GÜZEL BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Veysel’in abisi Rahmi Çakır ise, “Kardeşim Veysel 14 yıldır geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı yataklıktır. Aküsüz bir tekerlekli sandalyesi vardı ama kullanmakta zorlanıyordu. İyilik Ailesi kurucusu Polis Memuru Mustafa Şahin abimiz vasıtasıyla kardeşim akülü sandalye sahibi oldu. Allah getirenden de vesile olandan da razı olsun” şeklinde konuştu. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirilen bu yardım eli, ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.