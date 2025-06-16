İyilik Atölyeleri, Kadınlara Değer Katıyor

KADINLARIN GÖNÜL DÜNYASINA ETKİ EDEN ETKİNLİKLER

Erzurum İl Müftülüğü öncülüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Kadın Kolları tarafından yürütülen “İyilik Atölyeleri”, kadınların gönlünde önemli bir yer edinmeye, hayata dokunmaya ve topluma fayda sağlamaya devam ediyor. Palandöken İlçe Müftülüğü’nün güçlü ev sahipliği ve desteği ile şekillenen bu hayırlı çalışmalar, günlük olarak daha fazla kadını iyilikle bir araya getiriyor. Kadınlara yönelik manevi eğitimlerden el becerileri atölyelerine, gönül sohbetlerinden sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinlikler, samimiyet, emek ve istikamet ekseninde ilerliyor.

Gönüllü kadınların aktif katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, iyilik odaklı bir toplumsal dönüşüm sürecinin sessiz ama etkili adımlarını oluşturuyor. Palandöken İlçe Müftülüğü’nün özverili katkılarıyla büyüyen bu değerli faaliyetlere, Yakutiye İlçe Müftülüğü de kendi destekleriyle katkı sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada, “Her iki müftülüğümüzün sağladığı katkılar, Erzurum’un farklı noktalarında kadınların hayırlı hizmetlerde bir araya gelmesine vesile oluyor” denildi.

Erzurum İl Müftülüğü’nün rehberliğiyle, TDV Erzurum Kadın Kolları’nın sahada yürüttüğü titiz çalışmalar ve ilçelerdeki manevi destekler, bu iyilik hareketinin büyümesine olanak tanıyor. Kadınların gönlünden toplumun kalbine uzanan bir umut ve kardeşlik köprüsü kuran İyilik Atölyeleri, şehrin ruhuna dokunan, kalplerde iz bırakan ve her yönüyle örnek teşkil eden bir gönül hareketi olarak gelişim göstermeye devam ediyor.