İyilik Elçileri Derneği, Aileyi Destekliyor

AİLENİN DESTEK BEKLENTİSİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan İyilik Elçileri Derneği, Suluca köyünde yaşayan üç çocuklu bir aileye yardım etmek amacıyla harekete geçti. Ekonomik sıkıntılarla karşılaşan anne, çocuklarıyla birlikte babasının evine sığınmak zorunda kaldı. Ancak ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasındaki yetersizlik nedeniyle derneğe başvuru yaparak yardım istedi.

AİLEYE YARDIM ELİ UZATILIYOR

İyilik Elçileri Derneği’nin Başkanı Nedim Geçit, aileyi yerinde ziyaret ederek durumlarını inceledi. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı ihtiyacına dikkat çeken Geçit, 120 metrekarelik yeni bir ev inşa edilmesi için girişim başlattıklarını bildirdi. Geçit, hayırseverlerden destek talep ederek, “Bu tür dayanışma çalışmalarında her zaman kapımız açık. Ailenin en kısa sürede güvenli bir yaşam alanına kavuşması için yoğun çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.