İyilik Elçileri Derneği, Öğrencileri Destekledi

İYİLİK ELÇİLERİ DERNEĞİ, ÖĞRENCİLERİ GÜLDÜRÜYOR

Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkinlik gösteren İyilik Elçileri Derneği, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzlerini güldürüyor. Dernek, özellikle yetim ve yardıma muhtaç çocuklara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleriyle bu yıl da sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyor.

DESTEK AĞI OLUŞTURULDU

Okul döneminin başlamasından bir gün önce Patnos merkezdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine destek sunan dernek, toplamda 170 öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladı. Dernek Başkanı Nedim Geçit liderliğinde yürütülen bu faaliyetler, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, dernek üyeleri yardım çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini söylüyor.