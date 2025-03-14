İyilik Haftası 13-20 Mart Arasında Kutlanacak

İYİLİK HAFTASI DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu yıldan itibaren her yıl 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. 13 Mart olarak başlatmamızın sebebi de Türkiye Diyanet Vakfı’nın 13 Mart 1975 yılında kurulmuş olması” açıklamasını yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Medya Mensupları İftar Programı’ düzenledi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konuşmasına devam eden Erbaş, “Hangi işi yapıyor olursak olalım iyinin peşinde koşalım” diye belirtti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NIN BAŞARILARI

Hep iyilik peşinde koşmanın herkesin yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Erbaş, “Bu yıldan itibaren her yıl 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. 13 Mart olarak başlatmamızın sebebi Türkiye Diyanet Vakfı’nın 13 Mart 1975 yılında kurulmuş olması. Yani dün itibariyle tam 50 yaşını doldurdu. Şimdiye kadar nice iyiliklere katkı sağladı Türkiye Diyanet Vakfı. 81 ilimizin il müftülüğü ve 922 ilçemizin ilçe müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı’nın illerdeki ve ilçelerdeki şubeleridir” şeklinde söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürüttüğü iyilikleri anlatan Erbaş, “Nerede mazlum var ne de nerede mağdur var, oralara kadar ulaşan bir vakıf haline geldi. Şu ana kadar 300 bin kadar ülkemizde öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı’nın burslarından faydalandı. Bugün itibariyle 114 ülkeden 3 bin 350 kadar misafir öğrencimiz var. 11 bini aşkın mezunumuz var. Türkiye’de herhangi bir üniversiteden mezun olup ülkelerine dönüyorlar ve ülkemizin gönül elçiliğini yapıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir kazanım” ifadelerini kullandı.

– ANKARA