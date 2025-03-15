İyilik Haftası Etkinlikleri Köyceğiz’de Başladı

İYİLİK HAFTASI KUTLANDI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu sene kutlanmaya başlanan 13-20 Mart İyilik Haftası dolayısıyla TDV Köyceğiz Şubesi ve Köyceğiz Müftülüğü, iftar iyilik sofrası kurarak etkinliğin başlangıcını yaptı. Köyceğiz Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen etkinlikte yetim çocuklar için hyilik sofrası hazırlandı. Program, yapılan yemek duası, konuşmalar ve hediye dağıtımı ile tamamlandı.

MÜFTÜ AHMET KARAGÖZ’ÜN AÇIKLAMALARI

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve bu seneden başlayarak her yıl 13-20 Mart tarihleri ülkemizde İyilik Haftası olarak bundan böyle kutlanacaktır. Bizlerde Müftülük ve TDV olarak İyilik Haftamızı milletimizin emanetleri yetim ve öksüzlerimiz ve yakınlarıyla birlikte iftar iyilik soframızı paylaşarak kutlayalım istedik. Yaklaşan 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Peygamber efendimizin (s.a.v.), milletin emanetleri olan siz değerli kardeşlerimizle ve onların yakınları ile iftar etmekten son derece mutlu olduk. Bizlere bu müstesna günde şeref verdiğiniz için sizlere, bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza, başsavcımıza, hakim ve savcılarımıza, daire amirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

KAYMAKAM MUSTAFA MASLAK’IN DUYGULARI

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ise konuşmasında, “On bir ayın sultanı Ramazan’ın bereketini ve dayanışmasını hissettiğimiz bu güzel akşamda, yetim çocuklarımız ve aileleri ile İyilik Haftasının açılışını yapıp, iftar iyilik sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. İftar programının hazırlanmasında emeği geçen İlçe Müftülüğümüze ve TDV Köyceğiz Şubemize teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.