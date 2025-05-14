İyilik İçin Sanat Derneği “Yankı Odası” Sergisi

İYİLİK İÇİN SANAT DERNEĞİ, YANKI ODASI SERGİSİNİ SUNUYOR

İyilik İçin Sanat Derneği ve Istanbul Concept Gallery iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yankı Odası” sergisi, sanatseverlerle buluştu. Dernekten gelen bilgilere göre, serginin küratörlüğünü Işık Gençoğlu üstleniyor. Istanbul Concept Gallery’deki sergide, 25 genç sanatçının 45 adet eseri sergileniyor. Bu sergi, akustik izolasyon kavramının ötesine geçerek toplumsal yapıların ideolojik ve kültürel boyutlarını sorguluyor ve teknolojik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkilerini, dijital çağın sosyolojik dinamiklerini eleştirel bir bakış açısıyla inceliyor.

SANATIN GÜCÜ VE ETKİSİ

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, sergi hakkında yaptığı açıklamada, “Yankı Odası, bir sergiden ziyade farklı seslerin, fikirlerin ve duyguların bir araya gelip görünür olduğu bir alan. Bugün burada yer alan sanatçılar, çoğu zaman duyulmayan ya da duyulmak istenmeyen sesleri sanat aracılığıyla ifade ediyor. Her eser, izleyeni düşünmeye davet ediyor, kendi yankısını yaratıyor.” dedi. Bozkurt, 10 yıldır sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inandıklarını ifade ederek, “Bu sergiyle birlikte bir kez daha gördük ki, sanat, insanları bir araya getiren, farkındalık yaratan en güçlü dillerden biri.” şeklinde konuştu. Ayrıca, sergi süresince izleyicilerle sanatçılar arasında etkileşimi artırmak ve sanatı derinlemesine tartışmak için sanatçı sohbetleri gerçekleştireceklerini belirtti.

ULAŞAN SANATÇILAR VE KATILIM

İstanbul’dan ve Anadolu’nun çeşitli illerinden sergiye katkı sağlayan sanatçılar arasında Umut Serkan Adanır, Hicran Aksöz, Ali Arbağ, Eylül Ayçiçek, Tuğçe Balcı gibi isimler yer alıyor. Bu sanatçılar, İyilik İçin Sanat Derneği’nin Türkiye genelinde 70 ili kapsayan projelerinde yer alan genç isimler arasında seçildi. Sanatçıların portfolyoları, küratör Işık Gençoğlu tarafından incelenerek, serginin temasına uygun eserler titizlikle seçildi.

SERGİ ZİYARET ZAMANI

“Yankı Odası” sergisi, 24 Mayıs’a kadar pazar ve pazartesi günleri hariç olmak üzere ziyarete açık olacak.