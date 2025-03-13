İyilik Sağlık Derneği’nden Gazze’ye İftar Yardımı

İYİLİK SAĞLIK DERNEĞİ RAMAZAN’DA HAYATA DESTEK OLACAK

Kocaeli merkezli İyilik Sağlık Derneği, Ramazan ayında Gazze’deki muhtaç insanlara iftar sofraları kurarak binlerce bireye sıcak yemek ulaştırıyor. Dernek, savaş ve yoksulluk altında yaşam mücadelesi veren bölgede her akşam bin kişiye iftar vererek dayanışmayı artırıyor.

SAĞLIK VE YARDIM FAALİYETLERİ

2018 yılında Kocaeli’de kurulan İyilik Sağlık Derneği, sağlık alanındaki çabalarının yanı sıra mazlum coğrafyalarda yardım çalışmaları yürütüyor. Covid-19 sürecinde de aktif kalmaya devam eden dernek, bu yıl Ramazan ayında Gazze’deki zorlu koşullarda yaşayan aileler, yetimler ve engelliler için büyük bir iftar organizasyonu başlattı.

29 BİN KİŞİYE İFTAR HEDEFİ

Ramazan süresi boyunca toplam 29 bin kişiye iftar yemeği ulaştırmayı amaçlayan dernek, bağışçılarının destekleri ile mülteci kamplarında ve savaşın etkilediği bölgelerde sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. İyilik Sağlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, bu yardım çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Bağışçılarımızın desteğiyle bu Ramazan’da da binlerce kişiye ulaşacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz” diye belirtti.