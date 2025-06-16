İyilik Tiyatrosu Gösterimi Gerçekleşti

ÖZEL GÖSTERİ NEDENİYLE BİR ARAYA GELDİLER

Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki Sarıdere Kemeryanı İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu İyilik Tiyatrosu Topluluğu, ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ adlı müzikal tiyatro oyununun özel gösterimini gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi’ kapsamında sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Daha önce hemen hemen üç kez Düzce’deki öğrencilerle buluşan tiyatro oyunu, dördüncü defa sahnelenmiş oldu.

GELENEKSEL TEMALARLA HIZLA İLERLİYOR

Sarıdere Kemeryanı İlkokulu’nda eğitim gören 40 öğrencinin performans sergilediği oyun, Gazze’deki çocukların hikayelerine odaklandı. Müziğin öne çıktığı gösterim, Gazzeli yetim çocukların anne ve babalarına olan özlem duygusunu izleyicilere aktardı. Umut temasının yoğun bir şekilde işlendiği gösterinin final kısmında, tüm çocuklar umut ve ışığın simgesi olan ateş böcekleriyle sahneye çıkarak herkesin ilgisini çekti.

PROTOKOL VE TOPLUMSAL DESTEK

Mel İstemi Karamollaoğlu Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, il protokol üyeleri, öğretmenler ve kalabalık bir izleyici grubu katıldı. Gösterinin sonunda Düzce Valisi Selçuk Aslan, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, oyunun hazırlanmasında katkı sağlayan herkes için şunları dile getirdi: “Yetimlerin yüzündeki tebessüme vesile olmak, insanlık adına atılmış en anlamlı adımlardan biridir. Bu sahne, sadece bir oyun değil; vicdanın, merhametin ve iyiliğin sesi olmuştur.”