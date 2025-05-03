İyilikler Çarşısı İzmir’de Açıldı

İYİLİKLER ÇARŞISI AÇILDI

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere “İyilikler Çarşısı”nı İzmir’de açtı. Fuar İzmir’deki D holünde gerçekleştirilen etkinlik, iki gün sürecek ve birçok firma ürün göndererek desteğini sunacak. Çarşıda, çocuk ve aileler sembolik kuponlarla stantlardan alışveriş yaparak çeşitli etkinliklere katılabilecek.

ÇARŞI GÖNÜLLÜLER VE BAĞIŞÇILARLA HAZIRLANDI

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce İstanbul, Antalya ve Eskişehir’de gerçekleştirdikleri “İyilikler Çarşısı”nı bu defa İzmir’de düzenlediklerini belirtti. Ünver, çarşının gönüllüler, bağışçılar ve kurumların desteğiyle kurulduğunu vurguladı. “Davet ettiğimiz ailelerimize çarşıda diledikleri gibi ihtiyaçları olan alışverişi yapma imkanı sunuyoruz. Çarşıya gelenler alışveriş yaparken en ufak bedel ödemiyor” dedi.

GELECEK PLANLARI VE DAVET

Ünver ayrıca çarşının panayır havasında geçtiğini ifade ederek şunları söyledi: “Çarşıda alışveriş süreci yoğun oluyor. Misafirler 50 bin ila 100 bin lira değerindeki alışveriş çeklerini harcıyor.” Kanser hastalığının hızla arttığını ve bu konuda duyarlı vatandaşları LÖSEV gönüllüsü olmaya, iyiliği paylaşmaya ve çoğaltmaya davet eden Ünver, “Çarşımızı tüm Türkiye’ye yaygın şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki aylarda Adana’nın ardından Karadeniz’de bir şehre gitmeyi planlıyoruz” dedi.

AİLELERİN DİLLERİNDEN TEŞEKKÜR

LÖSEV’e kayıtlı Leyla Kömür, kızının lösemi hastası olduğunu ifade ederek çarşıda gönüllerince alışveriş yaptıklarını anlattı. Lösemi hastası kızı Burçay ile çarşıya gelen Rasim Kundak da etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.