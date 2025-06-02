İyimserliğimizi Koruyarak Süreci İzleyeceğiz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE İYİMSERLİK

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Terörsüz Türkiye sürecine girdik. Ben buna ihtiyatlı bir iyimserlik tanımı yapıyorum. İyimser olacağız, müspet olacağız ama tedbiri elden bırakmayacağız. Süreci göreceğiz, gidişatına göre kararı vereceğiz.” ifadesini kullandı. Yıldırım, bu açıklamayı Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma töreninde yaptı. Burada partililere seslenen Yıldırım, bayramların dayanışma ve kardeşlik gibi değerlerin önemsendiği günler olduğunu vurguladı.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Yıldırım, Gazze’deki insani duruma dikkat çekerek, “Gazze’de büyük bir soykırım yaşanıyor. Uygar dünya sessiz. Maalesef gücü elinde bulunduranlar, insanlığın sorunlarına gereken ilgiyi göstermiyorlar.” dedi. Türkiye’nin, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Asya’da, adeta bir istikrar adası gibi davranarak, hem iç meselelerle ilgilendiğini hem de dünya barışının sağlanması için çaba gösterdiğini belirtti.

İZMİR’İN BELEDİYECİLİK SORUNLARI

Yıldırım, aktif siyasi hayatının 12 yılını İzmir’de geçirdiğini hatırlatarak, “Bu şehir beni milletvekili, bakan, başbakan, meclis başkanı, parti genel başkanı yaptı, daha ne yapacak?” şeklinde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan grevi de eleştiren Yıldırım, “İzmirli hemşerilerimizin çöp dağlarına bakarak bir kez daha düşünmelerini istiyorum. İzmir bu rezilliği hak ediyor mu? İzmir yağmurlarla meşhurdu, şimdi çöp kokusu esir almış durumda.” dedi. Ayrıca, 23 yıllık AK Parti iktidarında İzmir’e her yıl 50 milyar lira yatırım yapıldığını vurguladı.

TERÖRÜN MALİYETİ VE GELECEK HEDİYELERİ

Yıldırım, “Asla ve asla terörün tekrar kaynaklarımızı tüketmesine izin vermeyeceğiz. 40 yılda 40 bin insanımızı şehit verdik ama bunun yanı sıra da 3 trilyon dolarlık kaynağı yok ettik.” dedi. Bu durumun, Türkiye’nin kalkınmasına ve milletin refahına yönelik potansiyel kaynakları heba ettiğini belirten Yıldırım, artık terörsüz bir sürece girdiklerini ve bu kaynakları daha olumlu bir şekilde kullanacaklarına inandığını aktardı.

BELEDİYECİLİKTE LİYAKAT NE OLACAK?

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bayramın hayırlara vesile olmasını diledi. İzmir Büyükşehir Belediyesindeki grev krizinin “beceriksizlik ve liyakatsizliğin” bir sonucu olduğunu söyleyerek, “İzmir, kaynaklarını gerçekten hizmet üreten kardeşlerimize harcasın.” çağrısında bulundu. Ayrıca, belediyede liyakat esaslı istihdam yerine siyasi kadrolaşmanın hâkim olduğuna dikkat çekti.

Bayramlaşma törenine katılan AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer partililer de farklı konularda görüşlerini aktardı. Son olarak, protokol üyeleri ile partililerin öz çekim yaparak töreni sonlandırdığı bildirildi.