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İynemli, Hastaneye Gitti, İyileşiyor

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN KAZASI

Aras Bulut İynemli, son zamanlarda “Deha” dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Fakat geçtiğimiz ay meydana gelen talihsiz bir olay, hayranlarını ve set ekibini derinden etkiledi. Dizinin setinde gerçekleşen kaza sonucunda bileği kırılan İynemli, hemen hastaneye kaldırıldı ve acil bir ameliyata alındı. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra ünlü oyuncu, bir süre evinde dinlenmeye çekildi.

SAĞLIK DURUMUNDAKİ İYİLEŞME

Geçen süre zarfında sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtilen İynemli, son günlerde kontrol amaçlı olarak hastaneye yeniden gitti. Doktor gözetiminde fizik tedavi ve egzersizlerine devam eden oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla “İyiyim” mesajını vererek hayranlarını sevindirdi.

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