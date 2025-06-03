İyot Eksikliği Zihinsel Gelişimi Olumsuz Etkileyebilir

FAZLA İYOT TÜKETİMİ TEHLİKE ARZ EDİYOR

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, iyot tüketiminin bazı tiroit hastalıklarını tetikleyebilme potansiyeli üzerinde duruyor. Prof. Dr. Kılıçlı, “İyot eksikliği yalnızca erişkinleri değil, çocukları da etkiliyor. İyot eksikliği özellikle gebelik döneminde önemli sorunlara yol açabiliyor. Annenin yeterli iyot almaması, bebeğin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum çocuğun ileriki yaşlarında IQ düşüklüğü ve öğrenme güçlüğü gibi kalıcı sorunlarla karşılaşmasına yol açabiliyor” şeklinde açıklamalar yapıyor. İyot, tiroit hormonlarının üretimi için hayati önem taşıyan bir element durumunda. Tiroit hormonları ise kalp atımından bağırsak hareketlerine, saç büyümesinden çocuk gelişimine kadar birçok temel işlevi düzenliyor.

İYOT EKSİKLİĞİNİN CİDDİ SONUÇLARI VAR

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Kılıçlı, tiroit hormonlarının sağlıklı çalışabilmesi için iyotun önemli bir mineral olduğuna dikkat çekiyor. Kılıçlı, iyot eksikliğinin sadece guatr gibi bez büyümelerine yol açmakla kalmayıp, hormon yetersizliklerine de neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle gebelik döneminde annenin yeterli iyot alamaması, çocukta kalıcı zeka geriliğine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

FAZLA İYOTUN ZARARLARI

Prof. Dr. Kılıçlı, iyotun eksikliği kadar fazlalığının da zararlı olabileceğine vurgu yapıyor. “Fazla iyot alımı, özellikle bazı tiroit hastalıklarını tetikleyebilir” diyor. Haşimato hastalığında fazla iyot, hormon üretimini daha da baskılayarak eksikliği derinleştirebiliyor. Graves hastalığında ise iyot fazlalığı, hormonun daha fazla salgılanmasına neden olabiliyor ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

İYOTUN DOĞAL KAYNAKLARI

İyotun doğal yollarla da alınabileceğini belirten Prof. Dr. Kılıçlı, “İyot açısından en zengin kaynaklar deniz ürünleridir. Bunun yanında iyotlu tuzlar da önemli bir kaynaktır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları sayesinde tuzlara belli oranlarda iyot eklenmektedir. Ancak bazı hastalıklar nedeniyle iyotsuz tuz kullanılması gereken bireyler de olabiliyor. Bu nedenle bireylerin mutlaka hekim önerisi doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor” diyor.

GEBELİKTE İYOT İHTİYACI ARTIYOR

Gebelik döneminde iyot ihtiyacının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Kılıçlı, “Hamile bireylerin yeterli iyot alması, hem anne sağlığı hem de bebeğin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemde hekim kontrolünde gerekirse iyot takviyesi yapılabilir. İdrardaki iyot seviyesine bakılarak eksiklik saptanabilir ve buna göre tedavi planlanabilir” diye ekliyor.