İYTE Rektörü Prof. Dr. Baran Ödül Aldı

İYTE REKTÖRÜNE VERİLEN ÖDÜL

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, 2025’te düzenlenecek olan Türkiye ve Avrupa Ülkeleri İş ve Ekonomi Forumu çerçevesinde “Bilim ve Teknolojide Vizyoner Liderlik Ödülü”ne layık görüldü. İYTE’nin yaptığı açıklamaya göre, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında uluslararası iş birliklerini teşvik eden liderlere verilen bu ödül, Berlin’de gerçekleştirilen forumda Baran’a sunuldu.

BARAN’IN AÇIKLAMALARI

Baran, yaptığı açıklamada Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini uluslararası platformlarda temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti. “Bu ödül, sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek inşa etme yolunda bilimin evrensel gücüne olan inancımızla yürüttüğümüz çalışmaların bir karşılığıdır.” sözleriyle ödülün anlamını vurguladı. Prof. Dr. Baran, forumda “Bilim Teknoloji ve Yenilikle Geleceği Şekillendirmek: Üniversitelerin Stratejik Rolü” başlıklı bölümde açılış konuşmasını yaptı.