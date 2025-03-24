İZAZDER Heyeti Azerbaycan’da Temaslarda Bulundu

İZAZDER’DEN ÖNEMLİ TEMASLAR

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) heyeti, Azerbaycan’da Milletvekili Fazıl Mustafa ile bir araya gelerek kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerini ele aldı. Dernek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla bir dizi kritik ziyaret gerçekleştirdi. İZAZDER Başkanı Perviz Altay ve Başkan Yardımcısı Cavid Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi Sivil Toplum Kuruluşları ve Dini Kurumlar Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenen Milletvekili Fazıl Mustafa ile görüştü.

PROJELER VE GELECEK HEDEFLER

Görüşmede, İZAZDER’in gerçekleştirdiği faaliyetler, iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve sosyal iş birlikleri ile hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verildi. İZAZDER Başkanı Perviz Altay, derneğin misyonunun iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu ifade etti. Altay, “İZAZDER olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında bir köprü olmak için yoğun çaba harcıyoruz” diye belirtti.

DESTEK VE GÖNÜL BAĞLARI

Milletvekili Fazıl Mustafa, İZAZDER’in faaliyetlerini düzenli olarak takip ettiğini vurguladı ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gönül bağlarının güçlendirilmesi adına yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Ayrıca, yurt dışındaki toplulukların kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması yenilikçi konulardaki sorumluluğunun altını çizdi.

İYİ DİLEKLER VE HEDİYELER

Görüşme sırasında ortak projeler ve iş birliği fırsatları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda Milletvekili Fazıl Mustafa, İZAZDER heyetine kendi kaleme aldığı kitaplarından hediye etti. Ayrıca, yaklaşan Nevruz ve Ramazan Bayramı vesilesiyle İZAZDER üyelerine selam ve iyi dileklerini iletti.