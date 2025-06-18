İzban’da Sigara İçen Yolcu Arbede Çıkardı

İZBAN’DA SİGARA İÇMENİN SONUCU ACI OLDU

İzmir’in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN’da meydana gelen olayda, tren içinde sigara içen bir yolcu ile güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı. Arbede sonucunda kafasından yaralanarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olay, Cumaovası İZBAN İstasyonu’nda dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, tren içinde sigara içen M.D. adlı yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda güvenlik görevlileri müdahale etti. Cumaovası İstasyonu’nda trenden indirilen yolcu, tüm uyarılara rağmen agresif tutumunu sürdürdü. Bu durum, M.D. ile güvenlik görevlileri arasında arbedeye neden oldu. Arbede sırasında İZBAN güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe sonucu yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Alsaç’ı hastaneye kaldırdı. Hastanede anjiyo yapılan Alsaç’ın, göğsündeki darbe sonucu damar yırtılması meydana geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Alsaç kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç’ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.