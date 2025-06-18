İzban’da Sigara İçen Yolcu Arbedeye Yol Açtı

İZBAN’DA ÇIKAN ARBADEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Menderes ilçesinde, şehir içi banliyö treni İzban’da meydana gelen olayda, sigara içen bir yolcu ile güvenlik görevlisi arasında arbede çıktı. Bu durum sonucunda kafasından yaralanan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.00 civarında Cumaovası İZBAN İstasyonu’nda gerçekleşti.

YOLCUYU UYARDILAR AMA TEPKİ GÖSTERDİ

Elde edilen bilgilere göre, tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak hareketi engelleyen M.D. adlı yolcuya, güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti. Yolcu, Cumaovası İstasyonu’nda trenden indirildi fakat tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bu durum, güvenlik görevlileri ile yolcu arasında arbede çıkmasına neden oldu.

YARALANMA VE CENAZE İŞLEMLERİ

Yaşanan arbedede, İZBAN’da görevli güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Alsaç’ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan anjiyo sonucunda Alsaç’ın göğsüne aldığı darbe nedeniyle damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayata gözlerini yumdu. Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç’ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.