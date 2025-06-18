İzban’da Sigara İçen Yolcu Darbeye Uğradı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir’in Menderes ilçesinde, şehir içi banliyö treni İzban’da sigara içen bir yolcuyu uyarması sonucunda saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi, hayatını kaybetti. Olay, 16 Haziran’da saat 18.00 sıralarında Cumaovası İZBAN İstasyonu’nda gerçekleşti. Tekrar tekrar sigara içen ve tren kapılarını tutarak hareket etmesine engel olan M.D. isimli bir yolcuya güvenlik görevlileri müdahale etti. Cumaovası İstasyonu’nda yolcu trenden indirildi; ancak bu durumun ardından agresif tutumunu devam ettirdi.

ARBEDE ORTAMINDA YAŞANANLAR

Yaşanan bu arbede sırasında, güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbelerle yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alsaç’ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tedavisinin ardından anjiyo geçiren Alsaç’ın, göğsüne aldığı darbe nedeniyle damar yırtılması yaşandığı bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti. Saldırgan M.D., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DUYGUSAL CENAZE TÖRENİ

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Seydihan Alsaç’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Buca Yıkıkkemer Ulucamii’nde düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları, sevenleri ve meslektaşları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Alsaç’ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Seydihan Alsaç’ın naaşı, defnedilmek üzere Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık’a götürüldü.