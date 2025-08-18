Haberler

İzban Seferleri İptal Edildi

Kamu çalışanlarının ülke genelindeki iş bırakma eylemi nedeniyle İZBAN, bugün sefer yapılmayacağını duyurdu. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), kamu çalışanlarının düzenlediği bir günlük iş bırakma eylemi çerçevesinde tüm tren seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

EYLEME KATILAN PERSONEL

Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesindeki personelin de eyleme katıldığı ifade edildi. Güvenli tren trafiğinin sağlanmasını üstlenen dispeçerlerin işbaşı yapmaması nedeniyle tüm seferlerin durdurulması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını bu duruma göre ayarlamaları gerektiğini vurguladı.

Çorum’da Kazada Beş Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen traktör ve otomobil kazasında aynı aileden beş kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebek ve bir çocuk da bulunuyor. Ekipler olay yerine intikal etti.
Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan Ayrıldılar

Oyuncu Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisi sıkıntıya girdi. Çift, kısa bir süre önce yeniledikleri aşklarını sosyal medyada sonlandırdı.

