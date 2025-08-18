İzban Seferleri İptal Edildi

İZBAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kamu çalışanlarının ülke genelindeki iş bırakma eylemi nedeniyle İZBAN, bugün sefer yapılmayacağını duyurdu. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), kamu çalışanlarının düzenlediği bir günlük iş bırakma eylemi çerçevesinde tüm tren seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
EYLEME KATILAN PERSONEL
Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesindeki personelin de eyleme katıldığı ifade edildi. Güvenli tren trafiğinin sağlanmasını üstlenen dispeçerlerin işbaşı yapmaması nedeniyle tüm seferlerin durdurulması gerektiği belirtildi.
Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını bu duruma göre ayarlamaları gerektiğini vurguladı.