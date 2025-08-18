İzban Seferleri, İş Bırakma Nedeniyle İptal

İzmir’de toplu taşıma sisteminin önemli parçalarından biri olan İZBAN, çalışan personelin iş bırakma eylemine katılmasının ardından birçok vatandaş “İZBAN seferleri olacak mı?” ve “İZBAN seferleri neden durdu?” gibi sorularla bilgi arayışına girdi. İş bırakma kararının İZBAN ve diğer ulaşım hizmetlerini aksatması bekleniyor. Peki, İZBAN seferleri iptal mi? 17-18 Ağustos İZBAN seferleri gerçekleşmeyecek mi? İzmir ulaşımında kritik bir yer tutan İZBAN’da seferler iptal edildi.

İZBAN’DAN AÇIKLAMA

İZBAN tarafından yapılan açıklamada, “Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz” denildi. Bunun neticesinde Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

SENDIKALARIN TALEPLERİ

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını ifade etti. Konfederasyonlardan yapılan benzer açıklamalarda, “Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır” ifadelerine yer verildi. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve diğer ilgili sendikalar, çalışanların hakları için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.