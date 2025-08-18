İzban Seferleri Tekrar Başladı

İZBAN SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Memur-Sen üyelerinin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında kamu işveren heyetinin tekliflerine tepki göstermek için başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi sonucunda durdurulan İZBAN seferleri yeniden faaliyete geçti. İZBAN’dan yapılan açıklamada, “UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen’in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

SEFERLERİN TEKRAR BAŞLAMASI

Yapılan eylem sonrası İZBAN seferleri yeniden güçleniyor. Eylemin sona ermesiyle birlikte, ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçiliyor. İZBAN, seferlerin yeniden başlamasının vatandaşların günlük yaşamına olumlu katkı yapacağını belirtiyor.