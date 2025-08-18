İZBAN Seferleri Yeniden Başladı. Grev Sona Erdi

MEMUR-SEN ÜYELERİ İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Memur-Sen üyeleri, kamu işveren heyetinin sunduğu teklifleri protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Bu durum alternatif toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. İzmir’de sabah saatlerinde sendikaların aldığı grev kararı sonucunda duran İZBAN seferleri, gün ortasında tekrar faaliyete geçti. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30’da başlayan seferlerin, başlangıçta aralıklı olarak sürdürüleceği ve ilerleyen saatlerde normal sefer düzenine geçileceği bildirildi.

İZBAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İZBAN’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen’in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30’da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir, iyi yolculuklar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

EYLEMİN ARKASINDA YATAN NEDENLER

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesinde taleplerini kamuoyu ile paylaşmış, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep etmişti. Ancak hükümet, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 artı 4 zam önerisi sunmuştu. Ek olarak, hükümet memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış yapılmasını önermişti. Ancak sendikalar bu önerinin yetersiz olduğu görüşünü ifade ediyor. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemini gerçekleştiriyor ve memur ile memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci devam ediyor.