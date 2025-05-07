İzenerji, İzelman ve Ege İşçiler, Grev İlan Etti

İZENERJİ, İZELMAN VE EGE ŞEHİR PLANLAMA İŞÇİLERİ GREV HAZIRLIĞI YAPIYOR

MAAŞ SIKINTISI VE TİS GÖRÜŞMELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçileri, sadece 20 bin TL olarak yatırılan maaşlar ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda toplandı. İşçiler, Kültürpark içindeki belediye binasında grev ilan kararını astı.

DİSK/Genel-İş İzmir 1,2,3 ve 9 No’lu Şubeler adına açıklama yapan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz” dedi.

SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Yılmaz, işverenle yapılan görüşmelerin toparlanacağına dair sık sık taahhütler verildiğini belirtti. “Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş’e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir. Genel Sekreter Ramazan Tezcan tarafından bir kez daha dört şube başkanına deklare edilmesi sonrasında, belediye başkanı tarafından bundan sonraki aylarda maaş ödemelerinde bir aksilik yaşanmayacağının sözünü vermiştir” diye ekledi. Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten kişilerin, sendikaya ve on binlerce sendika üyesine bu mağduriyeti yaşatma hakkının olmadığını vurgulayarak, bu durumu düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

GREVE HAZIRLIK VE ANAYASAL HAKLAR

Binlerce çalışanın güvencesizlik içinde çözüm beklediğini ifade eden Yılmaz, “Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev tarihini, maaş ödemelerinde yaşanılan sıkıntılar nedeniyle 7 Mayıs’a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal hakkımızdır” şeklinde konuştu.