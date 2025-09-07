Haberler

İzgaz Personeli Saygısızlık Yaptı

ŞEHİT BABASINDAN SAYGISIZLIK İDDİASI

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın babası Bayram Sarı, Kocaeli’deki İZGAZ doğal gaz dağıtım şirketinde bir personel tarafından saygısızlığa uğradığını söyledi. Baba Sarı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşadığı olayı duyurdu.

EVRAKLAR YERE ATILDI

Bayram Sarı, işlemlerini yaparken danışmadaki bir çalışanın kendisine ait evrakları ve şehit kimlik kartını yere fırlattığını öne sürdü. Baba Sarı, bu davranışın şehitlere ve şehit yakınlarına gösterilmesi gereken saygı ile bağdaşmadığını vurguladı. “Kocaeli İZGAZ’daki danışmandaki personel, işlem yaparken evraklarımızı ve şehit kimlik kartımızı fırlatıp yere attı. Şehitlere ve yakınlarına gösterilen saygı bu mu?” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

CEZALANDIRMA TALEBİ

Bayram Sarı, paylaşımında Kocaeli Valiliği’nin olayı yakından takip ettiğini belirterek, ilgili personelin cezalandırılmasını istediğini de sözlerine ekledi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, 7 Temmuz 2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olmuştu.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

