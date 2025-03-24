İzinsiz Gösteri: İstanbul’da 71 Gözaltı

GÖZALTILAR VE EYLEMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına karşı düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı iddiasıyla 71 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İBB’ye yönelik yürütülen bu soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınması, çeşitli eylemleri tetikledi. Yapılan incelemelerde, 99 şüphelinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği tespit edildi.

OPERASYON VE ARAMALAR

Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suç öğelerinin ele geçirilmesi amacıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda toplamda 71 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli süreç başlatılırken, hâlâ arama çalışmaları süren 28 zanlı bulunuyor.