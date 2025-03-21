İzinsiz Göstericilere Polis Müdahalesi Yapıldı

İSTANBUL’DA GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE

Saraçhane bölgesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden soruşturmaları protesto etmek için izinsiz bir şekilde Taksim’e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu toplam 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaların karşıtı olarak, Saraçhane’deki toplantılar sürüyor.

POLİS ENGELİ VE GÖSTERİCİLERİN TEPKİSİ

Toplanan grup içerisinden bazı bireyler, Taksim’e ulaşmak için Bozdoğan Kemeri’ne doğru yürümeye karar verdi. Bu noktada, önlem almak amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin ilerlemesine izin vermedi. Sloganlar atarak ilerleyen protestocular, polis ekiplerine tahta parçaları, cam şişe ve meşale gibi nesneler fırlattı. Bu da polis ile göstericiler arasında bir arbede çıkmasına yol açtı. Polis ekipleri, zaman zaman biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Gruptakilerin toplanma ve bekleyişi devam ediyor.