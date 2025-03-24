İzinsiz Gösterilere Katılan 71 Kişi Gözaltında

İBB’YE YÖNELİK GÖSTERİLERDE GÖZALTI SAYISI 71

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı iddia edilen 71 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasının ardından patlak veren eylemler üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI

Eylemler neticesinde, 99 şüphelinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçuna karıştığı tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik gerekli adli işlemler başlatıldı. Aynı zamanda, 28 zanlının yakalanmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor.