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Izium’da Füze Saldırısı: 5 Ölü, 50 Yaralı

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FÜZE SALDIRISI IZIUM’U HEDEF ALDI

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan Izium kasabasına yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, bu saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ve biri 6 yaşında çocuk olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sinegubov, yaralılardan 24’ünün hastaneye kaldırıldığını ve 3 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti. Bu saldırı, bölgede yaşanan gerilimin artmasına neden oluyor.

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