İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç kınadı

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya’nın Dışişleri Bakanları, İsrail’in Gazze’deki son saldırılarını ve burada kalıcı bir varlık oluşturma konusundaki açıklamalarını şiddetle kınadı. Bakanlar, yaptıkları ortak açıklamada, artan askeri operasyonların, Hamas’ın elinde bulunan rehinelerin hayatını tehlikeye soktuğunu vurguladı. Ayrıca, kadınlar, çocuklar ve yaşlıları da kapsayan çok sayıda masum Filistinlinin hayatının kaybına yol açtığını dile getirdi. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin ise uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

SİVİL ALTYAPILARA YAPILAN SALDIRILAR

Açıklamada, İsrail’in temel sivil altyapıları sistematik olarak hedef almasının, özellikle savunmasız ve yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı alanları vurmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi. Bakanlar, “İsrail hükümetine kararını derhal gözden geçirme ve operasyonları durdurma” çağrısında bulundu. Gazze’deki kıtlık endişesi ve bu durumun çevre bölgelere yayılacak olmasının da derin kaygı yarattığı ifade edildi. İnsani yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği hatırlatılırken, BM ve insani yardım kuruluşlarının sahada engelsiz bir şekilde çalışmasına izin verilmesi talep edildi.

Açıklamada, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi ve şiddet yanlısı yerleşimcilerin cezasız kalan eylemleri üzerine de kaygılar belirtildi. Devam eden askeri operasyonların, iki devletli çözüm önünde ciddi engeller oluşturduğuna dikkat çekildi. “Uluslararası toplum insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmayacaktır” denilen açıklamada, kalıcı ateşkes için arabuluculuk çabalarına destek verme sözü verildi ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.