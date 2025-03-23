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İzlanda Kosova Maçı Nereden İzlenir?

İZLANDA KOSOVA MAÇINI CANLI İZLEME ŞANSI

İzlanda ve Kosova arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı için heyecan dorukta. Bu maçı canlı izlemek isteyenler için detaylar burada. İzlanda Kosova karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alan bilgilerle maçı ekran başında takip edebilir. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İzlanda ile Kosova’nın karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve Reykjavik Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İzlanda Kosova mücadelesi, futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

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