İzlanda’nın Havayolu Şirketi Icelandair Seferlere Başladı

ICELANDAIR İSTANBUL HAVALIMANI’NA RESMEN BAŞLADI

İzlanda’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair, İstanbul Havalimanı’ndaki tarifeli seferlerine resmen başladı. İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın yaptığı açıklamaya göre, bu havalimanı, uluslararası uçuş ağına genişleme amacıyla çalışmaya devam ediyor. İlk uçağı bugün saat 00.05’te havalimanına inen Icelandair, 2025 yılının başından itibaren İstanbul Havalimanı’nda tarifeli seferlere başlayan 7. havayolu şirketi olarak kaydedildi.

REYKJAVIK-İSTANBUL GÜZERGAHI GÜÇLÜ BAĞLANTILAR SUNUYOR

İzlanda’nın başkenti Reykjavik ile İstanbul arasındaki güzergah, Avrupa, Kuzey Atlantik, Asya ve Orta Doğu arasında sağlam bir bağlantı sağlıyor. Yeni hat kapsamında haftada 2 ila 4 sefer düzenlenecek olan direkt uçuşlar için 160 koltuk kapasiteli Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar tercih ediliyor. Icelandair’ın İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, Türk Hava Yolları ile codeshare anlaşması da genişletildi. Bu durum, yolcular için Reykjavik üzerinden Asya ve Orta Doğu’daki birçok destinasyona daha hızlı ve pratik bir erişim sunuyor.

KOLAY ERİŞİM İMKANLARI ARTIYOR

İki havayolunun koordineli uçuş saatleri sayesinde toplam seyahat süresi kısalırken, bölgesel pazarlara ulaşım da daha ulaşılabilir hale geliyor. İstanbul Havalimanı’nın hizmet ağına 2025 yılı itibarıyla Japonya’dan All Nippon Airways, İran’dan Fly Sepehran, Ürdün’den Fly Jordan, İspanya’dan Air Europa, Malta’dan KM Malta ve Suriye’den Syrian Air de katılmıştı. En yüksek sayıda havayoluna hizmet sunan dünyanın ilk üç havalimanı arasında yer alan İstanbul Havalimanı, 115’i aşkın havayoluna ev sahipliği yapıyor.