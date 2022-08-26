İzlanda radyosunda Erdoğan’ın şarkısı çalındı

İzlanda radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği ‘Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor’ şarkısı çalındı.

Dünyayı gezen ve gezdiği içerikleri sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Gökhan Yıldırım İzlanda’da araç kullanırken bir radyo programına denk geldi. Duyduğu ses karşısında şaşırıp kalan Yıldırım radyonun sesini açtı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ŞARKISINI DUYDU

Radyoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını duyan Yıldırım şaşkınlıktan gülmeye başladı. Radyo programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seslendirdiği “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısı bir süre çaldı. Ardından program sunucusu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir mitingde halka bu şarkıyı seslendirmişti” ifadesini kullandı.