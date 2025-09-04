İzleyiciler, yarışmacı cevaplarını tahmin ediyor

ETKİLEŞİMLİ YARIŞMA DENEYİMİ

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak ederken kendi bilgi birikimleriyle doğru yanıtı tahmin etmeye çalışıyor. Bu durum, yarışmayı pasif bir izleme deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor.

DOĞRU CEVAP TAHMİNİ

Kelimeler arasında “Bakkalcı”, “kasapçı”, “manavcı”, “fırıncı”, “şarküterici”, “nalburcu”, “hırdavatçı”, “kuyumcu” ve “eczaneci” yer almakta. Bunlardan hangileri TDK Güncel Türkçe Sözlük’te tanımlı? Seçenekler: A: 0, B: 1, C: 3, D: 5. Cevap: Açıklanıyor…

BÜYÜK ÖDÜL VE ZORLU SORULAR

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılara büyük ödüller vaat eden bu yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan heyecan dolu bu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacı 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor: • 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor. • 7. soru olan 50.000 ₺’lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor. • 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödül bekliyor!

STRATEJİ VE BİLGİ BİR ARADA

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu format, hem strateji hem de bilgi becerilerini ön plana çıkarıyor!