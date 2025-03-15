Haberler

İzmir 15 Mart Su Kesintisi Duyurusu

İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 15 Mart günü şehirde su kesintisi gerçekleştirilecek olan ilçeleri duyurdu. Bu duyuru, vatandaşların su ihtiyacını planlaması açısından önemli bir bilgi sunuyor.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler ile kesintinin süresi ve nedenleri de belirlenmiş durumda. Detaylı bilgiyle birlikte, kesintinin etkileneceği alanlar ve kesinti süresinin belirlenmesi, sorun yaşanmaması amacıyla gazetelerde yer aldı. Suların ne zaman geleceği ve kesinti saatleri hakkında güncel bilgiler ise, İZSU’nun resmi web sitesinden takip edilebiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kasımpaşa İlk Yarıyı 2-1 Önde Bitirdi

Süper Lig 28. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 önde geçerek ilk yarıyı tamamladı. Kasımpaşa'nın golleri Fall ve Hajradinovic'ten gelirken, Alanyaspor'un golü Vilhena'dan geldi.
Haberler

Olympiakos, Panathinaikos’u Gerilimli Derbide Yendi

Ergin Ataman, EuroLeague'de Panathinaikos'un Olympiakos'a 76-74 kaybetmesinin ardından hakemleri eleştirdi. Bartzokas ise Ataman'a yanıt vererek, hakemlerin maçlardaki etkisini sorguladı. Ataman, Yunan koçun açıklamalarına tepki gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.