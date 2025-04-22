İzmir 23 Nisan’da Eğlenceli Etkinlikler Olacak

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DOLU DOLU

Çocuklara özel olarak düzenlenen İzmir 23 Nisan etkinlikleri, eğlenceli atölyeler, gösteriler, konserler ve tiyatro performanslarıyla dolu bir program sunuyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçiriyor. 23 Nisan’da, İzmir’de gerçekleştirilecek olan ücretsiz konserler, şehri müzikle dolduracak. Peki, 23 Nisan’da İzmir’de hangi etkinlikler olacak?

KÜLTÜRPARK’TAYIZ

İzmir’deki 23 Nisan kutlamalarının merkezi Kültürpark olarak belirlendi. Açık hava etkinlikleri, saat 11.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecek. Çocuklar, konserler, tiyatro gösterileri, çocuk zumba etkinlikleri, danslar, sihirbaz şovları, Ersin Show, Şubadab Çocuk Konseri ve Özlem Menokan ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Orkestrası’nın konserlerinde eğlenceli vakit geçirecek.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ DETAYLARI

Cumhuriyet Meydanı’nda 09.30’da başlayacak olan çelenk sunma töreninde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile etkinlikler başlayacak.

KUTLAMA TÖRENİ PROGRAMI

Cumhuriyet Meydanı’nda 10.00’da gerçekleşecek kutlama töreninde, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin konuşması yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bayram mesajı okunacak. Ardından çeşitli şiirlerin okunmasının ardından gösterilere geçilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, “Parla”, “Haydi Türkiye”, “Efeler”, “Bir Anadolu Masalı” ve “Kırmızı Beyaz” gibi grup gösterileri sunacak. Etkinliklerin sonunda, “Dalgalan Şanlı Bayrağım” isimli öğrenci grup gösterisi yer alacak.