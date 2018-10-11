İzmir Adliyesi boşaltıldı

İzmir Adliyesi’nde doğalgaz zehirlenmesi yaşandı. Adliyeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği, binanın boşaltıldığı öğrenildi.

İzmir Adliyesi’nde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle bina tahliye edildi, gazdan etkilenen 1’i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 5 kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Üç polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

TRT