İzmir Alaçatı’da Başörtüsü Nedeniyle Alınmadı

İŞLETMEYE ALINMAMA İDDİASI

İzmir Alaçatı’da, başörtülü olduğu gerekçesiyle bir işletmeye alınmadığını savunan Gözde Şeyma, “Görevli, arkadaşımı içeri almayı kabul etti sonra beni görünce, ‘içerisi yoğun, sizi alamayız’ dedi. Bunun üzerine ‘Tesettürlü olduğum için mi beni içeriye almak istemiyorsunuz?’ diye sordum. Oradaki hanımefendi ise, ‘Kusura bakmayın, kurallarımız bu şekilde’ dedi” diyerek şikayetçi olduklarını belirtmiş. Gözde Şeyma’nın başörtüsü nedeniyle içeri alınmadığı iddiaları, sosyal medyada paylaşılan bir video ile dikkat çekti. Paylaşılan video, birçok kişi tarafından izlendi ve tepkilere yol açtı.

İŞLETME YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Bu olay üzerine işletme yetkilileri sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaparak, Gözde Şeyma’nın başörtüsü nedeniyle değil, onun arkadaşı sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz nedeniyle içeri alınmadığını iddialarını dile getirdi. Gözde Şeyma ve arkadaşı İbrahim Yılmaz, İhlas Haber Ajansı’na konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Gözde Şeyma, başörtülüğünün içeri alınmamasının sebebi olduğunu savunarak, rezervasyonları bulunduğunu ifade etti. “Arkadaşım Bahar ile birlikte işletmeye gittik. Bahar arabadan indi ve rezervasyonun teyidi için gişeye yöneldi. Görevliler, adımıza yapılmış bir rezervasyonun olduğunu doğruladılar” diyerek durumu aktardı.

AYRIMCILIK TEPKİSİ

Gözde Şeyma, işletmeye alınmadıkları süre içerisinde dışarıda beklediklerini ve içerinin yoğun olmadığına dair gözlemler yaptıklarını belirtti. “Bize ‘yoğunluk’ bahanesiyle içeri alınmadığımız söylenmesine rağmen, bizden sonra gelen 50-60 kişinin içeri girdiğini, güler yüzle ağırlandığını gördük. Bu durum, içeri alınmamın tek sebebinin başörtüm olduğunu açıkça ortaya koydu” dedi. Ayrıca, olayla ilgili hukuki süreci başlattığını, çünkü inancı, yaşam tarzı ya da giyim kuşamı nedeniyle ötekileştirilmenin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇLER VE HAKARET

İbrahim Yılmaz, işletme çalışanlarının kendisine hakarette bulunduğuna vurgu yaparak, olay gününde mekâna giriş yapmadığını ifade etti. “Arabada kaldım. Olaydan sonra durumu anlattım. Bu olayla ilgili hukuki süreç başlattık ve jandarmaya şikayette bulunduk” dedi. Yılmaz, olayın güvenlik kamerası kayıtlarıyla kanıtlanacağını, bu durumun açıkça ortada olduğunu belirtti. Ayrıca, olay anında eline telefon alarak manipülasyon yapmaya çalışan bir kişinin, kendisine hakaret ettiğini ifade etti. “Bu kadar netim. Eğer ben bir manipülasyon yaptıysam, yaşadığım şehri, ailemi ve kariyerimi bırakır, bu ülkeyi terk ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.