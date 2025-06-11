İzmir Alaçatı Plajı’nda Olay Yaşandı

BAŞÖRTÜLÜ KADINA AYRIMCILIK İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde İzmir Alaçatı’daki bir plajda yaşandığı öne sürülen “başörtülü kadına ayrımcılık” iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve kamuoyunda ciddi bir tepki oluşturmuştu. Ancak olayla ilgili yeni görüntüler, iddiaların yönünü tamamen değiştirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER OLAYI DEĞİŞTİRİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan ve birçok kullanıcı tarafından paylaşılan ilk iddialara göre, başörtülü bir kadının plaja alınmadığı öne sürülmüştü. Ancak plaj işletmesi tarafından paylaşılan güvenlik kamera görüntüleri ve açıklamalar, olayın farklı bir boyutunu gözler önüne serdi. İşletme, başörtülü kadının değil, 18 milyon takipçili sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın içeriye alınmadığını gösteren videolar yayınladı. Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, daha önce bir kozmetik mağazasından da kovulmuştu.