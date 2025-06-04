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(İZMİR) – Aliağa’da 20 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda çalışma yaptı ve bu operasyonda, “çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır halde uyuşturucu madde” bulundu.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucunda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edildi. Bu şüpheliler, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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