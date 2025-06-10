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İzmir Aliağa’da Tarım Yangını Ortaya Çıktı

İZMİR’DE TARIM ARAZİSİ YANGINI

Aliağa ilçesinde tarım arazisinde yangın meydana geldi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale etme çalışmaları devam ediyor.

BELİRSİZ NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Yangın, Aliağa’nın kırsal Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında bulunan tarım arazisinde, sabah saat 08.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir sebeple başladı.

MÜDAHALE İÇİN GÜÇLÜ EKİP GÖNDERİLDİ

Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevlerle etkili bir biçimde mücadele ediyor.

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